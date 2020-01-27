https://news.day.az/world/1197336.html Зариф потребовал компенсацию за выход США из ядерной сделки

Зариф потребовал компенсацию за выход США из ядерной сделки

В мире, 27 января 2020 08:16 601

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США должны предоставить компенсацию за свой выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Зариф отметил, что единственным возможным форматом для переговоров Ирана с Соединенными Штатами является "группа 5+1" (Франция, Германия, Великобритания, Россия и США. - примечание "Газеты.Ru"), от которого США отказались, выйдя из ядерной сделки.

По словам министра, США следует вернуться к положению до 2017 года и компенсировать Ирану убытки.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену СВПД соглашением на условиях Соединенных Штатов.

8 января текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие государства должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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