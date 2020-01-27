Мэр Уханя согласился уйти в отставку в случае недовольства его мерами по закрытию города

Мэр Уханя Чжоу Сяньван выразил готовность уйти в отставку в случае, если в ходе борьбы с пневмонией нового типа его меры по закрытию въезда в город и выезда из него вызовут недовольство. Об этом он заявил в понедельник в интервью Центральному телевидению Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главное, чтобы эти меры были эффективны при борьбе с распространением вируса, обеспечивали безопасность людей, - объяснил он. - Поскольку мы блокировали въезд и выезд, ответственность за это решение лежит на нас. И если [центральное правительство] скажет, что народные массы недовольны, мы [с секретарем парткома Уханя Ма Гоцяном] готовы уйти в отставку".

Чжоу Сяньван признал, что на раннем этапе вспышки коронавируса данные об инфекции оглашались недостаточно оперативно.

"Информация распространялась не своевременно, но я надеюсь, что вы войдете в мое положение: это инфекционная болезнь. Согласно соответствующему закону, такие данные должны оглашаться мной, руководителем местной власти, только после того, как я буду уполномочен [центральным правительством]", - пояснил он.