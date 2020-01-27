Кадры крушения вертолета Коби Брайанта - ВИДЕО

Один из очевидцев авиакатастрофы, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, снял момент падения вертолета на мобильный телефон, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

На появившейся в Сети видеозаписи частный вертолет спортсмена падает в ущелье между холмами, хаотично вращаясь вокруг своей оси, и взрывается после столкновения с землей. По словам очевидцев, по звуку, который издавал вертолет в момент падения, было понятно, что у него проблемы с двигателем.

По данным американских СМИ, этим вертолетом Брайант пользовался, еще будучи игроком клуба "Лос-Анджелес Лейкерс". Профессиональную карьеру он завершил в 2016 году.

Жертвами катастрофы, помимо Коби Брайанта, стали пилот и еще семь пассажиров, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джанна. Вместе с отцом она летела в баскетбольную академию, в которой тренировалась.

По легендарному баскетболисту скорбит весь мир. Игры Национальной баскетбольной ассоциации, матч звезд американского футбола и церемония вручения премий Grammy начались с минуты молчания.

Последнее сообщение баскетболиста в микроблоге в Twitter собрало за сутки более 52 тысяч комментариев. В нем Брайант поздравил Леброна Джеймса с тем, что тот превзошел его достижение по числу набранных в карьере очков.

В составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Брайант пять раз становился чемпионом НБА, а вместе со сборной США дважды выигрывал Олимпиаду.

Спортсмен запомнится также достижениями и в области культуры. В 2018 году он получил "Оскара" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол": Брайант был продюсером и автором сценария. Также он написал несколько книг, в том числе сборник детских рассказов.

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