https://news.day.az/world/1197538.html Камбоджа подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа
Камбоджа подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа
Власти Камбоджи зафиксировали первый в стране случай заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Об этом в понедельник сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра здравоохранения королевства Мам Бун Хена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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