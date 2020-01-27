https://news.day.az/world/1197538.html Камбоджа подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа

Камбоджа подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа

В мире, 27 января 2020 16:45 345

Власти Камбоджи зафиксировали первый в стране случай заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Об этом в понедельник сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра здравоохранения королевства Мам Бун Хена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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