Мэр Антальи приютил пострадавшего при землетрясении кота

Мэрия Антальи заберет к себе пострадавшего при землетрясении на востоке Турции кота, сообщил в своем Twitter мэр города Мухиттин Бёджек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Команда пожарных Антальи, участвующая в разборах завалов, спасла несчастное животное из-под обломков разрушенного дома. Фото раненого, присыпанного пылью кота с подписью о том, что пострадавший ищет себе новых хозяев, облетело социальные сети.

Забрать к себе животное решила мэрия Антальи. "После того, как кота подлечат, он отправится в Анталью, и за его судьбу можно не беспокоиться", - написал Бёджек в своем Twitter.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщают о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.