https://news.day.az/world/1197579.html В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в понедельник на юго-западе Ирана.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az.
Сейсмические толчки ощущались в районе города Шираз (провинция Фарс). О возможных жертвах или разрушениях пока не сообщалось.
Отмечается, что эпицентр землетрясения на глубине 7 км.
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