У здания суда в США произошла стрельба

В Коннектикуте у здания суда неизвестный из автомобиля открыл стрельбу.

Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Бриджпорт. Злоумышленник открыл огонь по припаркованным возле суда автомобилям.

Уточняется, что в результате пострадали четыре человека. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

Информация о задержании преступника не сообщается.