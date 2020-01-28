https://news.day.az/world/1197638.html У здания суда в США произошла стрельба
У здания суда в США произошла стрельба
В Коннектикуте у здания суда неизвестный из автомобиля открыл стрельбу.
Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Бриджпорт. Злоумышленник открыл огонь по припаркованным возле суда автомобилям.
Уточняется, что в результате пострадали четыре человека. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.
Информация о задержании преступника не сообщается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре