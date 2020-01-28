https://news.day.az/world/1197638.html У здания суда в США произошла стрельба

У здания суда в США произошла стрельба

В мире, 28 января 2020 06:01 425

В Коннектикуте у здания суда неизвестный из автомобиля открыл стрельбу.

Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Бриджпорт. Злоумышленник открыл огонь по припаркованным возле суда автомобилям.

Уточняется, что в результате пострадали четыре человека. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

Информация о задержании преступника не сообщается.

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