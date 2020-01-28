Китай в рекордные сроки выделил патоген коронавируса - ВОЗ

Китай смог в рекордные сроки установить патоген, вызвавший вспышку пневмонии, ВОЗ и все международное сообщество высоко это ценят, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С самого начала этой вспышки (пневмонии - ред.) Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим", - сказал глава организации на встрече с главой МИД Китая Ван И.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.