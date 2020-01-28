Европейский центральный банк (ЕЦБ) хочет увеличить количество слияний в банковском секторе Европы. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Банковские аналитики рассказали, что регулятор набирается уверенности в том, что банковскую отрасль региона, которая страдает от низких процентных ставок, можно оживить за счет роста количества сделок по слиянию.



Это намерение говорит о том, что регулятор отходит от введения жестких условий для слияний, однако эта позиция не оглашалась официально, хотя ее ощутили многие участники рынка.



Установленные самим же ЕЦБ низкие процентные ставки продолжают поглощать доходы банков от кредитования, что делает их в значительной степени непривлекательными для инвесторов. Слияния давно уже представляются как возможный ответ на проблемы банков региона.



Смягчение отношения регулятора к сделкам M&A, помимо частных разговоров, прозвучало также в ряде выступлений высокопоставленных представителей ЕЦБ, сообщило издание.



В качестве примера приводится тот факт, что ЕЦБ показал открытость при работе с двумя испанскими банками среднего размера - Liberbank SA и Unicaja Banco SA - во время обсуждения их слияния в прошлом году, сообщили источники. Переговоры с регулятором вращались вокруг того, можно ли привлечь какой-либо дополнительный капитал путем выпуска долговых обязательств, а не со стороны акционеров.



Регулятор стал также более открытым для того, чтобы предоставить банкам некоторое время для получения синергии от слияния, например, применять меньшие требования к буферу капитала в течение этого периода, сообщили представители европейской финансовой отрасли.



Как сообщалось ранее, ЕЦБ по итогам январского заседания оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях, начав пересмотр своей стратегии впервые с 2003 года.



ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Регулятор также сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.



"Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях, до тех пор пока он не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такое сближение последовательно отражается в динамике базовой инфляции", - говорилось в сообщении ЕЦБ.

