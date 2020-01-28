Греция размещает облигации с погашением через 15 лет, причем происходит это впервые с 2009 года. Об этом агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Как отмечается, таким образом страна постепенно возвращается к нормальному взаимодействию с финансовыми рынками после долгового кризиса.



Бумаги будут размещены с доходностью на уровне в 170 базисных пунктов, что выше аналогичных по сроку среднерыночных свопов, отметили в агентстве.



Подчеркивается, что доходность 15-летних облигаций Греции при размещении составит менее 2%.



Успешное размещение облигаций с погашением в 2035 году просигнализирует об отсутствии у инвесторов опасений по поводу того, что Греция не сможет платить по долгу после окончания финансовой поддержки со стороны европейских партнеров Афин, полагают эксперты.



Организаторами размещения 15-летних облигаций Греции являются Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, HSBC и JPMorgan Chase.



Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в национальной и иностранной валютах с "ВВ-" до "BB" с позитивным прогнозом.



Сообщалось, что Fitch ожидает ускорения годового роста ВВП страны до 2,5% в 2020-2021 гг. против 2,2% в минувшем году. В 2018 г. ВВП Греции вырос на 1,9%.