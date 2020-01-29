Военно-транспортный самолет потерпел в среду крушение в иракской провинции Анбар, расположенной на западе страны. Об этом сообщил новостной портал El Nashra, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, первая информация указывает, что самолет был американским. На его борту, предположительно, находились четыре человека. Все они погибли.

Также указывается, что крушение потерпел самолет типа C-27J Spartan, военно-транспортный борт итало-американского производства.