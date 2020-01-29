Иностранец, проживающий в Парагвае, находится под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус, некоторое время назад он побывал в Китае, сообщает телеканал ABC со ссылкой на главу Минздрава страны Хулио Массолени, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Этот человек последовал рекомендациям и связался с министерством, чтобы предупредить, что побывал в Китае и что его состояние вызывает беспокойство. Оперативно специалисты приехали к нему домой, оказали помощь и взяли анализы, которые отправили в США. Ожидаем результатов в течение 5-6 дней", - приводит ABC слова министра.

Мужчина средних лет прибыл из Испании. Он провел новый год в Европе, затем в начале января побывал в Китае, а затем вернулся в Испанию, откуда и полетел в Парагвай. Иностранец не был в Ухане.

Пассажиры рейса, которым он прилетел из Испании, также находятся в контакте с властями.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.