Тяжелое ДТП с маршруткой в Пакистане, много погибших
По меньшей мере 11 человек погибли, еще шестеро пострадали в четверг при столкновении маршрутного такси с дорожным столбом в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, на момент происшествия в транспортном средстве находились 17 человек. После столкновения маршрутку охватил огонь, из-за чего большинство пассажиров не смогли выбраться из нее.
Полиция начала расследование произошедшего. По ее данным, причинами аварии могли стать невнимательность водителя, а также техническая неисправность автомобиля.
Все пострадавшие, среди которых две женщины и один ребенок, госпитализированы.
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