По меньшей мере 11 человек погибли, еще шестеро пострадали в четверг при столкновении маршрутного такси с дорожным столбом в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на момент происшествия в транспортном средстве находились 17 человек. После столкновения маршрутку охватил огонь, из-за чего большинство пассажиров не смогли выбраться из нее.

Полиция начала расследование произошедшего. По ее данным, причинами аварии могли стать невнимательность водителя, а также техническая неисправность автомобиля.

Все пострадавшие, среди которых две женщины и один ребенок, госпитализированы.