В то время как власти и работники здравоохранения пытаются остановить распространение новой вспышки коронавируса (2019-nCoV) в Китае, ограничения на поездки и карантинные меры существенно опустошили улицы, парки и торговые центры по всему Китаю.

На сегодняшний день в Поднебесной зарегистрировано более 20 600 случаев заражения вирусом, и Всемирная организация здравоохранения недавно объявила о чрезвычайной ситуации во всем мире. Быстро построенные больницы уже начали принимать пациентов в Ухане, наряду с другими общественными зданиями, которые также временно превращены в больницы с тысячами коек для людей с легкими симптомами.

Сегодня мы собрали для вас свежие фотографии улиц Ухани, Шанхая, Пекина и других охваченных вирусом городов Китая.