ВС Турции нанесут удары по силам сирийского режима в случае повторной провокации со стороны правительственного режима Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Он отметил, что Турция не намерена закрывать глаза на провокации сирийского режима.

По словам Эрдогана, Турция сделает все для того, чтобы заставить сирийский режим соблюдать Сочинское соглашение.

Президент Турции отметил, что на данный период времени в Идлибе погибло 15 и ранены 45 турецких военных.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что Турция достойно ответила Сирии на обстрел конвоя турецких военных.

Напомним, что 10 февраля турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии.

Также уничтожены три танка, две артиллерийские минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пятеро турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.