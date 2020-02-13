https://news.day.az/world/1202547.html ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусов в Китае
ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусов в Китае
Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Но это надо рассматривать с исключительной осторожностью. Вспышка все еще может пойти в другую сторону", - отметил он.
При этом гендиректор ВОЗ напомнил, что количество стран, где были обнаружены заболевшие вирусом, с 4 февраля остается неизменным.
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