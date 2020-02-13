Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Но это надо рассматривать с исключительной осторожностью. Вспышка все еще может пойти в другую сторону", - отметил он.

При этом гендиректор ВОЗ напомнил, что количество стран, где были обнаружены заболевшие вирусом, с 4 февраля остается неизменным.