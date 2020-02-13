Неадекватное поведение девушки, которая устроила истерику в салоне автомобиля, записал на видео водитель такси, 12 февраля запись опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На видео не попало начало конфликта, но можно понять, что водитель по какой-то причине отказался везти девушку в нужное ей место. Девушку это возмутило и она устроила истерику, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

Сначала девушка стала материться и кричать: "Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут". Когда это не помогло, она попыталась силой заставить водителя выполнить свою просьбу.

Девушка стала колотить мужчину руками и при этом не прекращала громко обзывать его "тварью" и "мразью". Затем в ход пошли угрозы. Пассажирка заявила, что если поездка не состоится, то ее знакомые найдут таксиста. Под конец девушка стала кричать, что причина отказа - ненависть таксиста ко всем русским людям. Во время конфликта водитель вел себя очень сдержанно и пытался призвать пассажирку к приличному поведению.

В сети появилась информация что девушку зовут Яна Данькова, сейчас она работает инструктором по фитнесу, а в прошлом имеет титул Вице Мисс Томск - 2013. Конфликт произошел, когда девушка захотела доехать из подмосковного города Одинцово в московский фитнес-клуб.

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