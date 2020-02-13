https://news.day.az/world/1202890.html В Турции произошло еще одно землетрясение
В Турции произошло еще одно землетрясение
В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в трех километрах к северо-востоку от района Сивридже. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Отметим, что ранее в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 3,1. Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах к северу от района Сивридже. Очаг залегал на глубине одного километра.
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