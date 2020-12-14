Вор забыл отключить геолокацию на телефоне и попался

Мошенник в Ханты-Мансийском автономном округе попался из-за собственной недальновидности, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Грабителя сдал полиции его же смартфон, на котором он забыл отключить геолокацию. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Вначале он настаивал на том, что у него есть алиби, якобы всю ночь был в квартире друга и никуда не выходил, но полиция быстро установила обратное по GPS.

К слову, похитил деньги он у того самого приятеля, в чьем доме был. Теперь вору грозит до 6 лет лишения свободы.