Предложение руки и сердца при поддержке экипажей боевых машин сделал лейтенант Таманской дивизии своей возлюбленной. Произошло все на подмосковном полигоне Алабино, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Мы с тобой очень давно вместе, пережили расстояние и время, поэтому выходи за меня?" - спрашивает лейтенант.

В окружении танков Т-72Б3, которые выстроились вокруг молодых людей в форме сердца, усомниться в серьезности намерений командира взвода было просто невозможно.

"Да", - ответила девушка.

Такого масштабного предложения еще не делал никто. Не исключено, что сама свадьба пройдет во время "Танкового биатлона" этим летом.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.