Экономика Сингапура может вступить в рецессию из-за вспышки коронавируса, заявил премьер-министр Ли Сянь Лун, добавив, что город-государство готовится к "значительному" удару в ближайшие кварталы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Воздействие будет значительным, по крайней мере, в ближайшие пару кварталов. Это очень интенсивная вспышка", - сказал Ли Сянь Лун в видеоинтервью, размещенном на его странице в Facebook.

"Я не могу сказать, будет ли у нас спад или нет. Это возможно, но, безусловно, наша экономика пострадает", - сказал Ли в своих выступлениях перед СМИ в главном аэропорту Сингапура Чанги.

Ли также сказал, что бизнес в аэропорту пострадал от снижения количества рейсов примерно на треть.

По сути, власти Сингапура запретили въезд из Китая, хотя эта страна всегда считалась крупнейшим источником туристического потока в Сингапур, в то время как некоторые страны рекомендовали не ездить в Сингапур, поскольку число зараженных коронавирусом достигло максимума за пределами Китая - 58 человек.

Секторы производства и торговли Сингапура также может пострадать от масштабных экономических потрясений в Китае из-за вспышки коронавируса.

Азиатский бизнес-центр только что демонстрировал признаки восстановления после самого низкого уровня роста за последние десять лет в прошлом году - незначительных 0,7% - когда вспышка распространилась на город-государство в конце января.

Сингапур опубликует окончательные данные об экономическом росте в четвертом квартале 17 февраля, и экономисты ожидают пересмотра его прогноза роста в 2020 году на 0,5-2,5%.

Правительство также собирается развернуть крупный пакет бюджетных мер, чтобы смягчить экономический удар от вспышки вируса, при этом некоторые аналитики ожидают, что экономика Сингапура столкнется с самым большим дефицитом за последние десять лет.