https://news.day.az/world/1203185.html Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в город
Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в город
Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в столицу после 14 февраля, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Начиная с сегодняшнего дня, все возвращающиеся в Пекин должны находиться под наблюдением в течение 14 дней, дома или централизованно. Те, кто откажется от наблюдения и других мер по профилактике и контролю, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380.
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