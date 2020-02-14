Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в столицу после 14 февраля, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Начиная с сегодняшнего дня, все возвращающиеся в Пекин должны находиться под наблюдением в течение 14 дней, дома или централизованно. Те, кто откажется от наблюдения и других мер по профилактике и контролю, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.