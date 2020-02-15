Организация Объединенных Наций (ООН) призывает Сирию, Турцию и Россию к деэскалации и обеспечению гуманитарного доступа в сирийский Идлиб, ситуация в котором резко обострилась в последнее время.

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать недавние заявления президента Турции Тайипа Эрдогана относительно якобы имевших место действий России и Сирии в регионе, передает Day.Az.

"Наше послание ясное и четкое - мы побуждаем к прекращению эскалации, к поиску путей для того, чтобы противостояние не нарастало, чтобы было достигнуто прекращение огня, которое позволило бы нам доставлять гуманитарную помощь", - подчеркнул Дюжжарик.

Эрдоган высказал в среду предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам. Он уточнил, что Анкара больше "не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не принимает подобные обвинения Турции. В Минобороны России также опровергли обвинения Турции в нападении российских военных на мирных жителей, заявив, что заявления турецких представителей о якобы имевшем место нападении <...> в зоне деэскалации "Идлиб" не соответствуют действительности.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Кроме того, 3 и 10 февраля турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии. В ответ на это турецкие военные нанесли удары по более чем 120 целям сирийской армии в Идлибе.