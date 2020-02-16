За минувшие сутки на борту лайнера "Даймонд принсесс" было выявлено еще 70 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших на круизном судне достигло 355 человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Утро пассажиров круизного лайнера "Даймонд принcесс" уже почти две недели начинается c коробок с завтраком. Раздают их сотрудники в перчатках и масках. Заодно формируют меню на оставшийся день.

Лайнер превратился в самый большой кластер инфицированных за пределами Китая. Часть заболевших уже доставили в больницы префектуры Канагава. Остальные - на борту вместе с теми, у кого симптомов заражения нет. Здоровые пассажиры вынуждены оставаться на лайнере из-за карантина, срок которого истекает 19 февраля.

Пассажирам другого круизного лайнера - "Вестердам" - повезло куда больше. Их, после двух недель в пути и отказов в швартовке от пяти стран, приняла у себя Камбоджа. Путешественникам разрешили сойти на берег и вылететь домой.

Впрочем, по прилету на Родину, по всей видимости, их ждет общение с медиками. У одного из пассажиров "Вестердама" - 83-летней американки - вирус все-таки подтвердился. Причем уже по прибытию в аэропорт Малайзии, откуда она должна была вылететь в США.