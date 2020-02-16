https://news.day.az/world/1203526.html В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме есть раненые
В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме есть раненые
Два человека ранены при нападении в храме Николая Чудотворца в Москве. На месте работают сотрудники экстренных служб, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Инцидент произошел на улице Бакунинская в Басманном районе столицы. Сообщается, что неизвестный ворвался в храм во время службы с ножом и напал на людей прямо у алтаря.
В настоящий момент подозреваемый 1993 года рождения задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами. Причины нападения также устанавливаются.
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