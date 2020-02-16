Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье на юге Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 12.30 по времени UTC. Эпицентр располагался в 48 километрах к западу от города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине 47 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.