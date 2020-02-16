https://news.day.az/world/1203613.html В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье на юге Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 12.30 по времени UTC. Эпицентр располагался в 48 километрах к западу от города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине 47 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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