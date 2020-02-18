Представители оппозиционных партий и их сторонники проводят митинг у здания парламента Грузии, они протестуют против назначения генпрокурором страны Ираклия Шотадзе, который ранее уже занимал этот пост, но покинул его из-за громкого дела об убийстве подростка, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Митингующие освистывает депутатов, которые на автомобилях въезжают или выезжают из здания, трансляцию ведет телекомпания "Имеди". Между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов несколько раз произошли словесные перепалки. Участники акции также пытались перекрыть дорогу, прилегающую к входу в парламент, но не смогли этого сделать.

Парламент Грузии выбирает генпрокурора сроком на шесть лет.