Вьетнамский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который запланирован на 3-5 апреля, состоится в назначенное время, несмотря на вспышку коронавируса. Об этом во вторник сообщает France-Presse со ссылкой на организаторов соревнования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Гонки состоятся, как и было запланировано. Мы внимательно следим за ситуацией и проинформируем зрителей через СМИ о возможных изменениях", - сказал исполнительный директор Гран-при Вьетнама Ле Нгок Чи.

Гран-при Вьетнама является третьим этапом сезона. Ранее сообщалось, что Гран-при Китая, который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.