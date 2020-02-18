https://news.day.az/world/1204254.html Ашрафа Гани официально объявили победителем на выборах президента Афганистана
Ашрафа Гани официально объявили победителем на выборах президента Афганистана
Действующий президент Афганистана Ашраф Гани во вторник официально объявлен победителем на выборах главы государства.
Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News, который транслирует пресс-конференцию председателя Независимой избирательной комиссии (НИК) страны Хавы Алам Нуристани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как заявила глава НИК, "окончательные результаты подсчета голосов на выборах президента страны, которые состоялись в сентябре 2019 года, свидетельствуют, что победу на них одержал Ашраф Гани".
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