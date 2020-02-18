Действующий президент Афганистана Ашраф Гани во вторник официально объявлен победителем на выборах главы государства.

Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News, который транслирует пресс-конференцию председателя Независимой избирательной комиссии (НИК) страны Хавы Алам Нуристани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявила глава НИК, "окончательные результаты подсчета голосов на выборах президента страны, которые состоялись в сентябре 2019 года, свидетельствуют, что победу на них одержал Ашраф Гани".