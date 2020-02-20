Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля. Об этом сообщает Daily Mail.

Ожидается, что в течение нескольких недель пара будет также посещать благотворительные мероприятия в Британии.

Последним их выходом в свет в качестве королевских особ будет посещение вместе с родственниками службы в Вестминстерском аббатстве 9 марта.