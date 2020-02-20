https://news.day.az/world/1204647.html Принц Гарри и Меган Маркл прекратят выполнять королевские обязанности с апреля
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят выполнять королевские обязанности с апреля
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля. Об этом сообщает Daily Mail.
Ожидается, что в течение нескольких недель пара будет также посещать благотворительные мероприятия в Британии.
Последним их выходом в свет в качестве королевских особ будет посещение вместе с родственниками службы в Вестминстерском аббатстве 9 марта.
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