https://news.day.az/world/1204651.html В Канаде столкнулись 200 автомобилей, пострадали 60 человек - ФОТО
По меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале в среду, 19 февраля, сообщает Radio Canada.
В Канаде столкнулись 200 автомобилей, пострадали 60 человек - ФОТО
Из-за сильного снегопада на шоссе 15 в канадском Монреале столкнулись 200 автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
По меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале в среду, 19 февраля, сообщает Radio Canada.
Отмечается, что девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии.
Участниками массового ДТП помимо легковых автомобилей стали десятки грузовых автомобилей и автобусов, в том числе школьный автобус.
Масштабную аварию вызвал сильный снегопад. На месте происшествия работают спасатели.
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