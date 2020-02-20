Из-за сильного снегопада на шоссе 15 в канадском Монреале столкнулись 200 автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

По меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале в среду, 19 февраля, сообщает Radio Canada.



Отмечается, что девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии.

Участниками массового ДТП помимо легковых автомобилей стали десятки грузовых автомобилей и автобусов, в том числе школьный автобус.

Масштабную аварию вызвал сильный снегопад. На месте происшествия работают спасатели.