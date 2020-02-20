Первый случай смерти зараженного коронавирусом зарегистрирован в Республике Корея.

Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.