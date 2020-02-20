https://news.day.az/world/1204747.html Южная Корея сообщила о первой смерти от коронавируса
Южная Корея сообщила о первой смерти от коронавируса
Первый случай смерти зараженного коронавирусом зарегистрирован в Республике Корея.
Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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