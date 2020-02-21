https://news.day.az/world/1205228.html ВС Турции не покинут сирийский Идлиб – Эрдоган
ВС Турции не покинут сирийский Идлиб – Эрдоган
ВС Турции не покинут сирийский Идлиб, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По словам Эрдогана, он сегодня во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудит вопрос Идлиба.
Отметим, что 19 февраля Эрдоган заявил о возможности начала военной операции в сирийском Идлибе.
По его словам, Турция не оставит Идлиб сирийскому режиму и его сторонникам.
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