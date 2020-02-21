Турция ограничила въезд граждан из Ирана из-за вспышки коронавируса в этой стране, усилив контроль в аэропортах и пограничных пунктах, заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В последнее время в Иране зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В настоящий момент власти говорят о 5 умерших, 18 заболевших и 758 подозрениях на болезнь. После телефонного разговора с иранским коллегой, Коджа озвучил меры, предпринятые Турцией для предупреждения проникновения вируса на территорию страны. "Турецкие санитарно-эпидемиологические службы усилят контроль пассажиров, прибывающих из Ирана. В случае выявления у прибывших симптомов, схожих с признаками коронавируса (повышенной температуры, кашля, насморка), во въезде в страну им будет отказано", - передает слова Коджи газета Milliyet. По словам Коджи, с воскресенья под особым контролем будут те, кто посещал в последние 14 дней иранский Кум, где выявлено наибольшее число заболевших. Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Подтвержденное количество зараженных в Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались. За сутки зафиксировано 889 новых случаев - вдвое больше, чем днем ранее. Ещё в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.