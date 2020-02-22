Праздник красок: ежегодный карнавал стартовал в Рио-де-Жанейро - ВИДЕО
Бразильские власти предпринимают усиленные меры безопасности на улицах Рио. В этом году, по оценкам мэрии города, на улицы выйдут веселиться по меньшей мере семь миллионов человек, из них - два миллиона туристов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Главными событиями праздника станут выступления танцевальных школ. В первый день это будут начинающие коллективы, желающие пробиться в высшую лигу. Затем на танцевальные площадки выйдут танцоры самбы с опытом.
Завершением грандиозного праздника станет красочный парад лучших школ самбы на знаменитом Самбодроме. Одним из фаворитов считается весьма титулованная школа "Мангейра", которая становилась чемпионом праздника 20 раз. В этом году она представит танцевально-театральное шоу, в котором обыгрывается рождение Христа в наше время в бразильских фавелах.
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