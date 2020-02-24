Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Бахрейне. Об этом сообщило в понедельник Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на Минздрав королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана.

Он, а также все, кто контактировал с зараженным, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме.