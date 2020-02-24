20 февраля в Анкаре состоялось торжественное открытие самой большой библиотеки исламского мира. Библиотека возведена по инициативе Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Здание построено в стиле сельджукской, османской и современной архитектуры. Библиотека будет открыта круглосуточно, без выходных. Кроме того, одновременно сможет обслуживать около 5 тысяч читателей.

По величине книжного фонда (4 млн печатных изданий и свыше 120 млн электронных файлов) и уровню оснащенности она является одной из самых передовых в мире. Значимость сооружения подчеркивает и его расположение - рядом с президентским дворцом.