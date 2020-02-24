https://news.day.az/world/1205947.html В Турции открылась самая большая библиотека исламского мира - ВИДЕО
В Турции открылась самая большая библиотека исламского мира - ВИДЕО
20 февраля в Анкаре состоялось торжественное открытие самой большой библиотеки исламского мира. Библиотека возведена по инициативе Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.
Здание построено в стиле сельджукской, османской и современной архитектуры. Библиотека будет открыта круглосуточно, без выходных. Кроме того, одновременно сможет обслуживать около 5 тысяч читателей.
По величине книжного фонда (4 млн печатных изданий и свыше 120 млн электронных файлов) и уровню оснащенности она является одной из самых передовых в мире. Значимость сооружения подчеркивает и его расположение - рядом с президентским дворцом.
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