Совместная комиссия в среду в Вене обсудит процесс выполнения обязательств в рамках ядерной сделки с Тегераном, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подобные плановые консультации "пятерки" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция) и Ирана проходят раз в квартал, но за последние несколько недель в СМИ все чаще стали появляться сообщения, что заседание будет посвящено теме запуска так называемого механизма урегулирования споров. В случае активации он может открыть путь к возврату большинства санкций, которые были сняты с Тегерана после выработки в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне встречи призвал использовать этот шанс, чтобы остановить процесс эскалации вокруг СВПД.

Вашингтон тем не менее как раз за день до проведения заседания ввел новые санкции, в том числе против организаций и частных лиц России и Китая по обвинению в поддержке ракетной программы Ирана.