В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в районе Пютюрге.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение ощущалось в провинциях Шанлыурфа, Элязыга, Диярбакыр, Кахраманмараш, Адыяман и прилегающих провинциях.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.