https://news.day.az/world/1206481.html В Турции произошло сильное землетрясение - ВИДЕО
В Турции произошло сильное землетрясение - ВИДЕО
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в районе Пютюрге.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение ощущалось в провинциях Шанлыурфа, Элязыга, Диярбакыр, Кахраманмараш, Адыяман и прилегающих провинциях.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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