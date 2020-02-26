https://news.day.az/world/1206577.html Инаугурация президента Афганистана перенесена
Инаугурация президента Афганистана перенесена
Инаугурация победившего на выборах президента Афганистана Ашрафа Гани перенесена на 9 марта, сообщает администрация главы государства в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Президент Гани после обширных и всесторонних консультаций с политическими деятелями со всей страны, племенными старейшинами, высокопоставленными членами группы по созданию правительства и международными союзниками Афганистана посчитал целесообразным отложить церемонию инаугурации президента, которая должна была пройти 27 февраля, до 9 марта", - говорится в сообщении.
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