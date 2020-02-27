Турция создала полевые госпитали на границе с Ираном в провинции Агры в связи с распространяющейся эпидемией коронавируса. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно сообщению, в полевые госпитали будут помещаться на карантин граждане Ирана и Турции в случае выявления у них симптомов коронавируса.

Также сообщается, что в настоящий момент министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа находится на турецко-иранской границе для ознакомления с ситуацией.

Согласно данным СМИ, в настоящее время 60 человек, пересекших ирано-турцекую границу, направлены в различные больницы для прохождения обследований.

Напомним, что авиакомпания Turkish Airlines (THY) приостановила все рейсы из Ирана в связи с распространением коронавируса в этой стране.

Отметим, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сказал, что в Турции нет зараженных коронавирусом. Хотя, по его же словам, это не исключает вероятности наличия зараженных коронавирусом в Турции.

Число умерших в Иране от этого заболевания возросло до 22.

"На данный момент в Иране зарегистрированы 22 случая смерти от коронавируса и 141 случай заражения", - говорится в ведомстве.

Отмечается, что за минувшие сутки 54 иранца выздоровели и выписались из медучреждений, где проходили лечение.

Распространение коронавируса отмечено в 20 провинциях Ирана. Большинство инфицированных выявлены в провинции Кум в центральной части страны и в Тегеране.