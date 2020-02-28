Власти Швеции считают, что рестрикции США в отношении участников строительства "Северного потока - 2" являются прямым вмешательством в дела Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Утро, об этом заявил бывший премьер и министр иностранных дел Королевства Карл Бильдт, который сейчас занимает должность сопредседателя Европейского совета по международным отношениям.

Он отметил, что в Старом Свете достаточно политиков, которые на проект смотрят с долей скептицизма.

"Но это не значит, что следует вводить ограничительные меры, мы в Швеции не считаем, что санкции США против "Северного потока - 2" оправданны", - сказал Бильдт в интервью газете "Известия".

Швед полагает, что европейцы должны оказывать сопротивление тому давлению со стороны США, которое американцы применяют в отношении проектов Евросоюза. По его словам, "СП - 2" со стратегической точки зрения, очень важный газопровод, в который уже вложено свыше $20 млрд.

Ранее на защиту российской трубы от санкций Вашингтона бросился министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Выступая 18 февраля в Берлине на российско-германской конференции он отметил, что проект "отвечает интересам наших стран", а его стране в ближайшие годы потребуется еще больше природного газа.

Напомним, сейчас строительство газопровода заморожено по причине того, что с работ в Балтийском море сбежал трубоукладчик швейцарской компании Allseas, испугавшись американский рестрикций. Ожидается, что его должно заменить российское судно "Академик Черский".