https://news.day.az/world/1207387.html Парламент Ирана приостановил работу из-за коронавируса
Парламент Ирана приостановил работу из-за коронавируса
Парламент Ирана приостанавливает работу из-за коронавируса, сообщил представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси.
"Из-за распространения коронавируса в стране президиумом было принято решение не проводить заседания парламента до последующего уведомления", - говорится в заявлении Аббаси для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Эта информация также был опубликована и государственной телерадиокорпорацией Ирана IRIB.
Ранее сообщалось, что несколько иранских депутатов заразились коронавирусом.
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