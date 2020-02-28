Парламент Ирана приостанавливает работу из-за коронавируса, сообщил представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси.

"Из-за распространения коронавируса в стране президиумом было принято решение не проводить заседания парламента до последующего уведомления", - говорится в заявлении Аббаси для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
 
Эта информация также был опубликована и государственной телерадиокорпорацией Ирана IRIB.
Ранее сообщалось, что несколько иранских депутатов заразились коронавирусом.