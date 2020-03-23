Как в Италии хоронят умерших от коронавируса

Число погибших в результате пандемии коронавируса в мире превысило отметку в 11 тысяч человек, треть из смертельных случаев пришлись на Италию. Цифры в стране выше, чем в самом Китае, который был эпицентром распространения заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в итальянском городе Бергамо к похоронам подключили военных - местное кладбище и крематорий перестали справляться с повышенной нагрузкой. Тела погибших пришлось вывезти на кладбища в соседние регионы на военных грузовиках.