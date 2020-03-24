Американская нефтяная компания ExxonMobil сокращает объемы производства на своем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Батон-Руж в США из-за низкого спроса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с работой завода.

"ExxonMobil сократила объемы производства на нефтеперерабатывающем заводе в Батон-Руж, штат Луизиана, поскольку низкий спрос привел к увеличению запасов и заполнению резервуаров", - отмечает Рейтер, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Указывается, что объем производства на заводе в Батон-Руж составлял 502,5 тысячи баррелей в сутки. Источник сообщил, что теперь объемы сократились до 440 тысяч.

На прошлой неделе компания заявила, что из-за коронавируса готовится существенно снизить расходы, что привело к сокращению штата сотрудников на заводе на 1800 человек, также обращает внимание агентство.

Рейтер отмечает, что НПЗ в Батон-Руж является вторым по величине в Луизиане и вторым по величине заводом Exxon в Соединенных Штатах.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" - разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% - у "Роснефти" и индийской ONGC).