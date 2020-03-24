Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 2,3 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом увечилось в Португалии за сутки с 2060 до 2362 человек. Об этом во вторник сообщил телеканал CIK со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По последним данным, в стране зафиксировано 29 летальных исходов. Наибольшее число заболевших - на севере страны. 18 марта власти Португалии объявили о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней, по истечении этого срока оно может быть продлено.

Ранее во вторник португальское правительство продлило до 7 апреля приостановку авиасообщения с Италией из-за распространения коронавируса.