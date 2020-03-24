В Австрии начато расследование из-за массовой вспышки COVID-19 на курорте Ишгль

Австрийская прокуратура возбудила дело после вспышки нового типа коронавируса COVID-19 на курорте Ишгль. Об этом сообщает Tiroler Tageszeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Расследование возбуждено из-за подозрения в халатности, а также создания опасности заражения посетителей. Источник заявил, что владельцы гостиниц и баров обязаны сообщать о случаях заражения, среди которых есть коронавирус, согласно закону.

Также власти Тироля, где находится курорт Ишгль, обвиняют в позднем закрытии горнолыжных спусков и гостиниц.

В прокуратуре уточнили, что наказание в виде лишения свободы сроком на шесть недель или штраф в размере до $3042 может грозить нарушителям.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.