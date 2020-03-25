Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 400 тыс.

Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 400 тыс., увеличившись вдвое за шесть дней. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС на основе официальных заявлений властей и экспертов в странах, где отмечены случаи заболевания.

Распространение пандемии, как предупредил 23 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, ускоряется. Согласно информации этой структуры, в общей сложности в мире заразился 334981 человек, умерли 4,37% из них - 14652. Статистика ВОЗ несколько отстает от заявлений властей государств, на территории которых зафиксирован коронавирус.

Так, по последним суммарным данным, собранным ТАСС, всего в мире заразились уже 403868 человек, умерли 4,51% из них - 18221. При этом скорость распространения инфекции только нарастает: если на преодоление отметки в 100 тыс. заразившихся ушло более двух месяцев (это произошло 6 марта) с момента начала вспышки в Китае в конце декабря 2019 года, то следующие 100 тыс. человек заразились менее чем за две недели - к 18 марта. Еще через четыре дня - 22 марта - в мире насчитывалось более 300 тыс. инфицированных, рубеж в 400 тыс. был преодолен уже через два дня.

В настоящий момент случаи заражения зафиксированы более чем в 150 странах, в них проживают в общей сложности свыше 75% населения Земли.