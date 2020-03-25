https://news.day.az/world/1215964.html Умерла известная российская актриса Инна Макарова
Умерла известная российская актриса Инна Макарова
Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни.
Об этом ТАСС сообщила в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук, передает Day.Az.
"Инна Михайловна ушла из жизни", - сказала Наталья Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее.
Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).
Снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Девчата", "Молодая гвардия" (за роль в этой картине в 1949 году получила Сталинскую премию).
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