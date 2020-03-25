https://news.day.az/world/1216012.html Следующую неделю в России объявили нерабочей с сохранением зарплат
Следующую неделю в России объявили нерабочей с сохранением зарплат
Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля", - заявил глава государства в обращении к гражданам страны.
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