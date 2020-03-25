Следующую неделю в России объявили нерабочей с сохранением зарплат

Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля", - заявил глава государства в обращении к гражданам страны. 